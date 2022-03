Henry Cavill como Wolverine é impressionante e assustador

Muito é especulado sobre quem irá viver o Wolverine no Universo Cinematográfico Marvel. Não há, no entanto, indícios de que ele irá aparecer tão cedo.

Dito isso, os fãs continuam imaginando atores além de Hugh Jackman no papel. Um artista em específico criou uma imagem de Henry Cavill como o mutante da Marvel.

No Instagram, @roy_ledger publicou uma imagem do ator de The Witcher e O Homem de Aço como o Wolverine.

A arte mostra apenas o rosto do personagem, com metade da máscara destruída. Ele usa o icônico penteado e barba do mutante e a máscara dos quadrinhos clássicos.

Veja abaixo.

Fãs acham que Wolverine vai aparecer em Doutor Estranho 2

Patrick Stewart vai reprisar o papel de Charles Xavier em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2). Com isso, os fãs também imaginam que Wolverine pode ir parar no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) em breve.

Há muitas especulações acerca do membro dos X-Men nas redes sociais, conforme aponta o ComicBook. Um rumor que circula bastante é do mutante ganhar uma série no Disney+. Nada sobre isso foi revelado oficialmente, no entanto.

Já outros acham que Logan irá aparecer no vindouro Doutor Estranho 2, embora não exista qualquer indício disso, tirando, é claro, a participação de Patrick Stewart no filme.

Tendo em vista a popularidade do Wolverine de Hugh Jackman, é possível que a Marvel tenha ao menos tentado garantir uma participação especial do personagem no filme do Mago Supremo.

Vale lembrar que o filme passou por refilmagens para, supostamente, acrescentar participações especiais.