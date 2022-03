Marvel libera o trailer de Hulk vs Thor; confira

A Marvel divulgou o trailer de Hulk vs. Thor: Banner of War, uma nova história em quadrinhos da editora.

Hoje em dia, é muito comum que as editoras divulguem trailers até mesmo de histórias em quadrinhos, especialmente aquelas que são muito aguardadas pelos leitores, como é o caso de Hulk vs. Thor: Banner of War.

Confira abaixo o trailer de Hulk vs. Thor: Banner of War, da Marvel.

Personagens muito poderosos

O Hulk e o Thor são dois dos personagens mais poderosos da Marvel.

Curiosamente, a Marvel sempre pareceu se divertir fazendo crossovers entre os dois, especialmente aqueles em que eles brigam.

Hulk e Thor também tiveram uma batalha no cinema: aconteceu em Thor: Ragnarok, que teve lançamento em 2017.

No MCU, o Thor é interpretado por Chris Hemsworth, enquanto o Hulk é vivido por Mark Ruffalo.

