Marvel tem vilão ainda mais psicótico que Thanos e é parente dele

Thanos é um dos principais antagonistas dos Vingadores, mas há um outro vilão que consegue ser ainda mais psicótico que ele. Para piorar, ele é um parente do Titã Louco.

Em Eternos: The Heretic #1, de Kieron Gillen, Ryan Bodenheim, Edgar Salazar, Chris O’Halloran e Clayton Cowles, Thanos encontra Uranos no local onde ele está preso.

Uranos é tio-avô de Thanos e imediatamente reclama que o estalo não foi o suficiente. Uranos revela o próprio passado a Thanos e mostra que, na mente dele, a vida dos Eternos é a única vida que importa, todo o resto é “heresia”.

Com isso, ele queria matar todos os deviantes e proteger os celestiais pacificando esses seres.

Uranos não se importava com quem ele matava, contanto que se encaixasse dentro dos princípios dele. Por isso, os irmãos Eternos dele o aprisionaram.

Uranos considera Thanos um membro da família dele que não é um desapontamento e o Titã Louco chega a chamá-lo de “avô”.

Thanos confia no Surfista Prateado

O motivo para Thanos confiar no Surfista Prateado é um pouco triste. O vilão sabe que, por carregar a culpa por ter trabalhado com Galactus por tanto tempo, o Surfista Prateado não é motivado por seus próprios interesses.

A vergonha que o herói da Marvel sente de seu passado é o que o torna um aliado confiável e valioso. Por fim, o Surfista Prateado concorda em ajudar Thanos.

A história do Surfista Prateado é uma das mais tristes dos quadrinhos da Marvel. Com um passado marcado pela tragédia, o personagem geralmente vaga pelo espaço sozinho, sem se conectar muito com as outras pessoas ou com os lugares que visita.

As histórias do Surfista Prateado geralmente são bastante melancólicas e contemplativas. Isso o torna um dos personagens mais interessantes dos quadrinhos da Marvel, embora também seja muito subestimado.

Silver Surfer: Rebirth #2, da Marvel, já está à venda nos Estados Unidos.

