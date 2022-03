Marvel torna Hulk ainda mais poderoso

Aviso! Contem spoilers da HQ “Maestro: World War M #2”, da Marvel Comics.

Maestro: World War M, nova HQ da Marvel, está mostrando como o Hulk pode ser um personagem apelão.

Em sua batalha contra Namor, o Submarino, a versão futura do Hulk lembrou os leitores de seu superpoder secreto, que as vezes é esquecido até pelos fãs do herói: ele pode respirar debaixo d’água!

No segundo volume de Maestro: World War M, a Marvel Comics, Maestro surpreendeu Namor ao respirar tranquilamente no fundo do oceano, poder que remonta às primeiras aventuras de Hulk com os Vingadores.

Você conhecia esse poder?

O antigo poder do Hulk

Hulk apareceu pela primeira vez nos quadrinhos de O Incrível Hulk #1, assinado por Jack Kirby e Stan Lee, e desde então tem se mostrado como um dos mais fortes e poderosos heróis do Universo Marvel.

Com sua força, durabilidade e poder de cura, Hulk é um dos heróis quase impossíveis de serem mortos, e a Marvel torna isso ainda mais evidente agora que reviveu sua capacidade de respirar debaixo d’água.

No entanto, essa habilidade não é nova, e já data dos quadrinhos Avengers #3, quando a Marvel revelou que Hulk é capaz de prender a respiração debaixo d’água por longos períodos.

Na nova HQ, Namor é surpreendido quando Hulk consegue acompanhá-lo debaixo d’água, já que ele não sabia desse poder de seu oponente. Essa versão maligna do Hulk do futuro só se tornou ainda mais perigosa, e os quadrinhos ficam cada vez mais interessantes.