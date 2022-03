Marvel traz de volta maior polêmica do Capitão América

Steve Rogers voltou a usar o traje mais polêmico do Capitão América em prévia da revista Capitão América/Homem de Ferro #4.

A HQ da Marvel traz os dois heróis indo contra Veronica Eden, que pretende se tornar a nova chefe da Hydra. Preso dentro de um aeroporta-aviões da SHIELD, com inúmeros inimigos atrás dele, o Capitão América precisa usar o uniforme de Império Secreto.

Esse arco foi bastante polêmico, quando lançado em 2017, ao mostrar o Capitão América se revelando como um agente da Hydra. No entanto, descobrimos que não era o verdadeiro Steve Rogers.

Aparentemente, ele usa a armadura apenas para conseguir sobreviver nessa revista, mas pode ser que continue a usar por algumas outras edições.

Como a ameaça a ele e ao Homem de Ferro é grande, é possível que ele ganhe um upgrade no uniforme. Veja a capa da revista, abaixo.

Thor mostra que é mais leal a herói inesperado do que ao Capitão América

Conflitos de heróis sempre trazem uma situação curiosa: quem é leal a quem? Na Marvel, o Thor já mostrou que tem a lealdade com um herói e definitivamente não é o Capitão América.

Se tratando do Deus do Trovão, a situação é curiosa. No cinema, Thor não aparece em Capitão América: Guerra Civil, e assim não escolhe um lado entre o personagem do título e o Homem de Ferro.

Nos quadrinhos, a situação é diferente. Thor mostra que é leal ao Wolverine em Uncanny Avengers #9.

No arco, a tensão entre os Vingadores e Wolverine aumenta. Os heróis da Marvel não gostam dos métodos brutais de Logan.

Quer dizer, quase todos não gostam. Ao saber da decisão do Capitão América de querer tirar Logan da equipe, o Deus do Trovão sai em defesa do mutante.

Thor diz primeiro que guerreiros em tempos sombrios devem matar os adversários – que é o que o Wolverine fez e deixou o Capitão América irritado. Além disso, o Deus do Trovão afirma que Logan é “um homem de honra” e que se tomou tal atitude com certeza foi por uma “causa justa”.

Resta saber se esse sentimento pode um dia se repetir no MCU. Por lá, o Deus do Trovão volta em Thor 4.