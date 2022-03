Novo traje de Batman tem arma secreta que ninguém desconfia

O Batman pode ser o Cavaleiro das Trevas, mas em recente revista da DC Comics, ele usou uma arma de luz integrada ao próprio traje.

Em Batman #121, o herói da DC está determinado em acabar com o vilão Abyss. Para isso, ele hackeia um traje criado por Lex Luthor para integrar à própria armadura a habilidade de ir contra os poderes do vilão.

Com isso, o novo traje do Batman passa a contar com o poder da luz e, dessa forma, ele consegue neutralizar os poderes de Abyss com um raio de luz focalizado.

Não bastasse isso, o herói consegue recuperar a visão. Ele havia sido cegado pelos poderes da escuridão de Abyss.

Resta aguardar para saber se esse upgrade do traje de Bruce Wayne é permanente, ou se ele irá descartar isso após lidar com o vilão.

DC dá nova origem chocante para Batman

Batman: The Knight acompanha uma origem diferente para o herói. Na segunda edição, uma revelação importante surge: por um breve período, o bilionário atuou como um ladrão.

A HQ segue um jovem Bruce Wayne que tenta descobrir como parar o crime em Gotham. O herói da DC está em Paris se preparando, quando decide que para combater bandidos, ele deve pensar como um.

O herói da DC tem como mentora uma ladra chamada Gray Shadow. O interesse de Bruce aumenta quando ela escapa facilmente dele.

Ela ensina tudo para o futuro Batman sobre como se esconder nas sombras e até pular entre prédios.

No primeiro roubo, os dois conseguem furtar uma joia de US$ 4 milhões. Mas, como os leitores percebem, Bruce Wayne mantém a moralidade dele.

O personagem leva um tiro na perna e começa a perceber que não quer ter nada a ver com essa experiência. Assim, o certo é que isso não deve durar para sempre.