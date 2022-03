Novos Vingadores é o time mais estranho de todos da Marvel

Não é segredo que os Vingadores contam com várias versões nos quadrinhos da Marvel.

No entanto, você já pensou em uma equipe de Vingadores formada apenas por versões alternativas do Homem-Coisa?

Pois então se prepare para Avengers Forever #5, uma nova história em quadrinhos que apresentará um estranho time com versões de universos alternativos do Homem-Coisa.

Confira abaixo uma imagem que mostra essa nova equipe.

Quem é o Homem-Coisa?

O Homem-Coisa é um clássico personagem dos quadrinhos da Marvel, tendo sido criado em 1971.

Muitos fãs o conhecem como o “Monstro do Pântano da Marvel”, mas o que muita gente não sabe é que o Homem-Coisa veio antes do Monstro do Pântano.

Embora o Monstro do Pântano seja mais popular na DC, o Homem-Coisa também conta com interessantes histórias na Marvel.

A história em quadrinhos Avengers Forever #5 será lançada nos Estados Unidos em 27 de abril.

