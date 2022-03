One Piece alcança conquista impressionante; Superman e Batman nem chegam perto

One Piece é não apenas o mangá mais popular da história, como pode ter se tornado a história em quadrinhos mais vendida de todos os tempos, superando até mesmo as HQs do Batman e Superman.

Conforme o ScreenRant, em julho de 2021, as vendas de volumes de One Piece em todo o mundo atingiram mais de 490 milhões, tornando-se a série de mangá mais vendida e a série de quadrinhos impressa em volumes mais vendida da história.

Agora, números de vendas atualizados mostram que One Piece ultrapassou meio bilhão de cópias em circulação, o que significa que pode competir não apenas com mangás ou quadrinhos impressos em volumes de livros, mas também com os quadrinhos americanos mais populares, incluindo os dois best-sellers: Superman e Batman.

No entanto, a comparação não é muito justa. As HQs estadunidenses da Marvel e DC são vendidas em revistas curtas e não em volumes (a não ser em encadernados ao término dos arcos). Portanto, a comparação mais justa seria com a venda das revistas como a Weekly Shonen Jump (onde One Piece é publicado).

A venda das Shonen Jump já está na casa dos bilhões, então One Piece facilmente superou Superman e Batman há tempos.

Adaptação em live-action de One Piece na Netflix

A adaptação em live-action de One Piece está em desenvolvimento na Netflix há um bom tempo. No entanto, só começou a se concretizar nos últimos meses.

O personagem Monkey D. Luffy será interpretado por Iñaki Godoy. O ator ainda está em começo de carreira.

One Piece é uma das franquias de anime e mangá mais populares da atualidade.

Os fãs têm preocupação quanto à adaptação em live-action porque vários elementos da história podem ser absurdos demais para serem adaptados, mas de qualquer maneira, existe uma grande curiosidade em torno do projeto.

Ainda não há previsão de lançamento para a série em live-action de One Piece, da Netflix.