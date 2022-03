Quanto vale a impressionante fortuna de Batman na DC

Batman é um dos personagens mais ricos da DC. Mas, quanto exatamente vale a sua fortuna? Bom, para começar, estipular um valor exato pode ser um pouco complicado.

Batman teve várias versões no cinema, na TV e nos quadrinhos, com a sua fortuna variando bastante. A Forbes determinou que, se o Batman existisse na vida real, ele provavelmente teria US$ 9 bilhões.

No entanto, nos quadrinhos, a fortuna de Bruce Wayne já chegou a US$ 100 bilhões.

É um valor muito elevado, embora exista um debate se Batman consegue ser mais rico do que Lex Luthor, o maior inimigo do Superman.

Fortuna de Batman vem caindo

Dito isto, a fortuna de Batman nos quadrinhos, atualmente, está bem distante dos US$ 100 bilhões. Nos tempos modernos, Bruce Wayne é considerado um ricaço “falido”, embora ainda seja bem rico.

Isso até mesmo trouxe problemas para a sua vida de Batman, pois ele não conta mais com os mesmos recursos para financiar a sua vida como vigilante.

Alguns fãs da DC acreditam que os roteiristas decidiram diminuir consideravelmente o valor da fortuna de Batman para que o personagem pudesse voltar “às raízes”.

Nos últimos anos, o personagem havia se tornado tão tecnologicamente avançado em seus equipamentos que é quase como se estivesse virando uma versão do Homem de Ferro.

No cinema, Batman está em cartaz, com Robert Pattinson como Bruce Wayne.