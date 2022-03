Virou Hulk? Thor ganha upgrade na Marvel

A Marvel está prestes a determinar quem é o membro mais forte dos Vingadores e na capa de uma das vindouras revistas do evento Banner of War, vemos o Thor transformado no Hulk.

A editora compartilhou a capa de Hulk #8, que mostra o asgardiano transformado no Gigante Esmeralda. Ele quebra o Bifrost com as mãos na imagem de Gary Frank.

Continua depois da publicidade

Essa versão do personagem mantém o cabelo comprido e loiro, além da capa vermelha. Já o rosto e restante do visual são iguais ao Hulk.

É incerto se isso é apenas uma arte de capa. Pode ser que o Thor não se transforme em um Gigante Esmeralda, mas de qualquer forma definiria quem seria o Vingador mais forte.

Veja a imagem da revista da Marvel, abaixo.

Homem-Aranha é mais forte que Hulk, revela Marvel

O Homem-Aranha é um dos heróis mais fortes da Marvel, embora ele não use totalmente as capacidades dele na maioria das vezes. A história em quadrinhos Devil’s Reign: Spider-Man #1 revela que ele é mais forte até que o Hulk.

Na HQ em questão, Ben Reilly é baleado por um canhão dos Thunderbolts, o que acaba quebrando as costelas dele. Ele é forçado a retornar para casa andando.

Posteriormente, é explicado que esse canhão foi criado para acabar com o Incrível Hulk e que foi capaz de perfurar uma parede de aço.

O Homem-Aranha conseguiu, portanto, sobreviver a um canhão feito para derrotar o Hulk, o que pode indicar que ele é, de fato, mais forte que o Gigante Esmeralda.

Vale apontar que o Homem-Aranha não costuma usar toda a força para não matar seus inimigos, portanto provavelmente não vimos ainda ele liberando todo o poder.