Voldemort da Marvel é muito melhor que o de Harry Potter

Strange Academy, da Marvel, mostra uma academia de magia similar a Hogwarts e há inclusive um personagem com similaridades a Voldemort, principal antagonista de Harry Potter.

A história em quadrinhos da Marvel apresenta Doyle Dormammu, filho de Dormammu, um dos mais poderosos inimigos do Doutor Estranho.

Na escola, ele constantemente sofre bullying em razão do pai dele, com muitos achando que ele se tornará um vilão também, apesar de ele não querer seguir por esse caminho. Ele chega até a fazer amizade com uma humana, chamada Emily.

No entanto, em Strange Academy #17, ele acaba explodindo e luta contra os estudantes da escola, facilmente derrotando todos aqueles que vão contra ele.

Tal qual Voldemort, ele é um estudante com passado problemático, com grande potencial para magia, o que o torna extremamente poderoso. A diferença é que a motivação por trás de Doyle é melhor que a de Voldemort, que é mais unidimensional.

Harry Potter: Visual original de Voldemort é horrível

A reunião de Harry Potter no HBO Max, com o título de De Volta A Hogwarts, trouxe uma revelação sobre Voldemort. O vilão teve o visual original revelado – colocado como horrível por quem conferiu as imagens.

A primeira ideia para o vilão era mais como um completo monstro, ignorando traços humanos. As mudanças foram feitas com a ajuda do intérprete de Voldemort, Ralph Fiennes.

O ator, inclusive, foi escolhido pela personalidade “delicada e de força sutil”, como contou o diretor Mike Newman, de Harry Potter e o Cálice de Fogo.

Nas imagens mostradas na reunião de Harry Potter, o Lord Voldemort aparece com um rosto fantasmagórico, além de um corpo muito magro, com traços inumanos.

Além de horrível e um tanto bizarro, essa escolha em Harry Potter ainda poderia ter atrapalhado na atuação de Ralph Fiennes.

Os filmes de Harry Potter estão no HBO Max. Confira abaixo o visual original de Voldemort.