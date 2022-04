Filho de Arqueiro Verde revela ser assexual na DC

Filho do Arqueiro Verde, Connor Hawke é assexual nos quadrinhos da DC. Isto será revelado em uma história do DC Pride 2022 chamada “Think of Me”.

Na narrativa, Connor Hawke escreve uma carta para sua mãe, revelando que é assexual. Ele também terá uma batalha com o Music Meister, um vilão que apareceu pela primeira vez no desenho Batman: Bravos e Destemidos.

A história em quadrinhos vem de uma equipe criativa cujos membros também são assexuais. É mencionado que a luta de Connor Hawke contra o Music Meister servirá como uma metáfora para a sua assexualidade.

Outro personagem que também aparecerá é Damian Wayne, o atual Robin, que se tornou um grande amigo de Connor Hawke.

Vale lembrar que essa história em quadrinhos será canônica, ou seja, os elementos de sua narrativa serão permanentes para o Universo DC.

Curiosamente, o filho do Arqueiro Verde é um personagem que os fãs interpretam como assexual há muito tempo, já que ele muitas vezes evita momentos sexuais ou insinuações.

Em Arrow, Joseph David-Jones interpretou Connor Hawke, embora o personagem tenha sido bastante mudado em relação aos quadrinhos.

