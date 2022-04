Fora dos Vingadores: Gavião Arqueiro lidera uma nova equipe na Marvel

Fora dos Vingadores, Gavião Arqueiro é o líder de uma nova equipe na Marvel: uma nova versão dos Thunderbolts.

Nos quadrinhos da Marvel, os Thunderbolts eram uma equipe formada por alguns conhecidos vilões, como o Barão Zemo.

No entanto, com o novo relançamento, as coisas mudam um pouco, já que Gavião Arqueiro lidera um time de heróis menos conhecidos da Marvel.

Confira abaixo uma imagem da nova versão dos Thunderbolts, que será introduzida em Thunderbolts #1.

Disney+ tem péssimas notícias para fãs de Gavião Arqueiro

Se você é fã da série Gavião Arqueiro, temos uma péssima notícia para te dar.

Segundo o portal Variety, a Disney+ está começando a cadastrar algumas de suas séries para concorrer ao Emmy e, ao que parece, Gavião Arqueiro foi colocada na categoria Série Limitada.

Isso significa que uma segunda temporada de Gavião Arqueiro pode não estar no plano do estúdio, já que as séries limitadas normalmente possuem apenas uma temporada.

A primeira temporada da série foi um verdadeiro sucesso entre os fãs e o público, e não voltar para uma segunda temporada pode irritar os espectadores.

No entanto, nada foi confirmado até o momento sobre o futuro de Gavião Arqueiro no Disney+.

Gavião Arqueiro está no catálogo do Disney+.

