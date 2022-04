Icônica fala do Coringa de Heath Ledger fica mais perturbadora

Uma nova história em quadrinhos da DC deu uma icônica fala do Coringa de Heath Ledger para outra personagem e o resultado foi ainda mais perturbador.

Em Detective Comics #1057, de Mariko Tamaki, Amancay Nahuelpan, Jordie Bellaire e Ariana Maher, a nova vilã de Gotham, Ana Vulsion, encurrala Psycho Pirate na torre Arkham. Ela está com ódio dele, visto que ele controlou a mente dela e dos outros pacientes de Arkham. Ele havia tornado eles dóceis.

Nesse momento, ela diz: “Você sabe como eu consegui essas cicatrizes? Homens me deram essas cicatrizes. Homens que queriam me controlar. Eu própria me cortei depois disso. Primeiro para punir minha própria fraqueza. Então percebi que era somente outra manifestação do controle deles sobre mim. Foi aí que eu comecei a machucá-los”.

A fala tem semelhanças distintas com a do Coringa de Batman: O Cavaleiro das Trevas e dá uma reviravolta crítica. Dado o abuso de Harley Quinn pelo Coringa no passado, controlando-a, fica claro que ele não é muito diferente dos homens que procuraram “controlar” Ana Vulsion originalmente.

Ana Vulsion inverte assim o significado da fala de O Cavaleiro das Trevas do Coringa, porque ela não exibe o mesmo tipo de comportamento abusivo que ele, e é uma vítima tentando se vingar.

DC revela o Coringa mais bizarro de todos

O Coringa mais bizarro de todos chegou à DC. Ele é um… dinossauro.

Em Jurassic League, uma nova minissérie em quadrinhos, os personagens da DC são reinventados como dinossauros.

O destaque é a Liga da Justiça, mas o mesmo também é válido para o Coringa, que é retratado como um dinossauro muito bizarro.

Como seria de se esperar, o visual é uma mistura de dinossauro com a aparência habitual do Coringa. Isto quer dizer que o seu sorriso marcante ainda está presente, e o verde e o roxo ainda são cores importantes no visual.

Confira abaixo uma imagem do “Coringa dinossauro” de Jurassic League, da DC.