Lanterna Verde criou o seu próprio traje do Homem de Ferro para lutar contra Tony Stark

A Marvel e a DC são rivais de longa data, mas isso não impede os estúdios de colaborarem vez ou outra.

Em 1996, por exemplo, o crossover Marvel/DC Unlimited Access, de Ron Marz, Peter David, Dan Jurgens e Claudio Castellini, mostrou uma batalha entre o Lanterna Verde e o Homem de Ferro.

No volume 3, assinado por Karl Kesel e Pat Olliffe, vimos que Hal Jordan foi para o duelo completamente preparado com o seu próprio traje semelhante ao do Tony Stark.

Antes, Tony havia tirado sarro do anel de Hal, e Jordan usou disso para manifestar sua “arma” em sua própria armadura do Homem de Ferro.

De igual para igual

O traje feito por Hal permitiu uma batalha mais justa, já que ele imitou o traje de forma tão perfeita que ficou ao mesmo nível que o do verdadeiro Homem de Ferro.

No contexto dos quadrinhos da Marvel, toda a tecnologia para criar um traje igual ao de Tony Stark é muito complexa, já que a placa de metal no peito é uma fonte de energia que alimenta ambos coração e armadura.

Muitos tentaram copiar, mas falharam. Hal Jordan, no entanto, fez uma réplica perfeita e ainda deu seu próprio toque ao usar o seu Anel como fonte de energia.

Isso mostra que Lanterna Verde é sim um herói a altura de Homem de Ferro.