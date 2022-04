Marvel revela novo uniforme do Homem-Aranha e retorno de Norman Osborn

Um novo quadrinho do Homem-Aranha está em lançamento nos Estados Unidos, e a Marvel divulgou hoje detalhes sobre o retorno do Duende Verde.

No entanto, de vilão, o personagem passa agora a ser um apoiador do Herói da Vizinhança, como um mentor, semelhante ao que vimos com Tony Stark nos filmes do Universo Cinematográfico da Marvel.

Para isso, o personagem está ganhando um novo traje com peças retiradas do armário do Duente, incluindo um planador e as famosas bombas brilhantes.

Essa edição especial e cheia de mimos para os fãs do herói é comemorativa para o aniversário de sessenta anos do personagem.

Confira o novo visual logo abaixo:

A nova HQ do Homem-Aranha

Segundo a sinopse da Marvel para a nova série do Espetacular Homem-Aranha nos quadrinhos, “Peter está brigando com o FF. Ele está brigando com os Vingadores. Ele está brigando com a tia May! Depois de um incidente terrível e misterioso, ninguém quer ver Homem-Aranha – exceto o Doutor Octopus. Ock está no pé do Homem-Aranha e o Master Planner tem algo realmente terrível planejado para quando ele colocar seus tentáculos no Miranha. Tudo isso, e Tombstone faz um movimento que lembrará os leitores por que ele é um dos vilões mais aterrorizantes do Homem-Aranha…”

“O Homem-Aranha não faz sessenta anos todos os anos”, comenta o editor do Homem-Aranha, Nick Lowe, ao anunciar a nova série, “e vamos GRANDE com essa corrida repleta dos maiores momentos WTF que o Aranha já teve. Zeb e JRJR entrarão para a história como uma das melhores equipes criativas de todos os tempos!”, continua.

“Esperei toda a minha carreira para trabalhar com John Romita Jr. Juntar-se a ele em O Espetacular Homem-Aranha para o 60º aniversário do personagem é tão emocionante que as palavras não podem descrevê-lo. Nós vamos nos divertir muito!”, conta Wells.

A HQ estará a venda em julho nos Estados Unidos, sem previsão para lançamento no Brasil.