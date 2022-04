Pantera Negra está fora de Vingadores e seu substituto é um vilão

O universo dos Vingadores continua em andamento nas HQs da Marvel, e Pantera Negra não é mais um membro da equipe de heróis.

Na edição mais recente dos quadrinhos, T’Challa decidiu se separar do principal grupo da Marvel, e foi substituído por um personagem que, originalmente, era um vilão.

Falcão Noturno (Nighthawk), pseudônimo de Kyle Richmond, conquistou a confiança de Pantera Negra para assumir seu lugar ao lado dos Vingadores.

Entenda o que está rolando na HQ:

Os novos Vingadores da Marvel

“O novo Esquadrão Supremo da América tem sido uma grande parte da minha corrida de Vingadores quase desde o início, e tudo isso levou a isso. Como heróis militantes nacionalistas e patrocinados pelo governo operando em Washington D.C., eles se chamam de ‘os heróis mais poderosos da América’ há algum tempo. Em Heroes Reborn, eles se tornam muito mais. Neste mundo onde os Vingadores nunca se formaram, o Esquadrão são agora e sempre foram os Heróis Mais Poderosos da Terra”, comenta o roteirista Jason Aaron.

Ele acrescenta: “Então você está olhando para uma linha do tempo da Marvel que foi radicalmente diferente. Quando Galactus veio à Terra, não era o Quarteto Fantástico que estava lá para enfrentá-lo. Quando o Duende Verde jogou alguém para a morte de a ponte George Washington, não era o Homem-Aranha que estava lá gritando. Quando uma Guerra Civil destruiu os heróis da Marvel, não era o Homem de Ferro e o Capitão América que estavam lutando no centro. Heroes Reborn nos coloca no meio de um mundo onde a paisagem da Marvel foi radicalmente reformulada e reorganizada, de algumas maneiras que acho que serão surpreendentes.”

Os quadrinhos de Heroes Reborn estão em lançamento nos Estados Unidos.

Não há previsão de publicação no Brasil.