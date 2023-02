A importante lição que Naruto aprendeu com Dragon Ball

Masashi Kishimoto, criador de Naruto, inspirou-se em Dragon Ball para criar o famoso mangá sobre o ninja. Há uma lição específica, contudo, que foi essencial para o sucesso da obra de Kishimoto.

Há diversas referências a Dragon Ball em Naruto. Por exemplo, o personagem principal da série, Naruto Uzumaki, ostenta trajes laranja como uma homenagem óbvia a Son Goku.

Outra homenagem é a besta de quatro caudas, um macaco gigante. Vale lembrar que Goku mantinha a esfera do dragão de quatro estrelas como lembrança de seu avô, sem falar, claro, que se transformava em macaco gigante.

Mais importante que qualquer easter egg, contudo, é a lição aprendida por Masashi Kishimoto com Dragon Ball de Akira Toriyama. Vamos abordar isso a seguir.

Goku em Dragon Ball

Criador de Naruto aprendeu a cativar o público com Dragon Ball

Masashi Kishimoto visitou Nova York para participar da New York Comic-Con em 2015.

Antes de seu painel, Kishimoto sentou-se com a Anime News Network (via Looper) para uma entrevista onde ele foi perguntado sobre suas influências artísticas.

Embora Kishimoto tenha confirmado que ele coletou coisas diferentes de cada uma de suas influências, foi Dragon Ball que o ajudou a encantar os leitores.

“O que Dragon Ball me ensinou é o que é divertido em mangás, o que torna uma história divertida”, explicou. “Eu lia Dragon Ball quando saía semanalmente na Weekly Shonen Jump, então ele realmente me ensinou o que é entretenimento e como manter um público cativado – e, claro, a arte também me influenciou”.

Falando com a VIZ Media em 2012, Kishimoto explicou que, quando criança, sua admiração pelos personagens e pela arte de Toriyama é o que o levou a querer escrever e ilustrar mangás.

Dragon Ball e Naruto foram publicados no Brasil pela Panini.

