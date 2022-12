A missão secreta do Batman é salvar o Coringa

A relação entre Batman e o Coringa nos quadrinhos é muito complexa. Certas vezes, ele é um vilão com muitos truques e piadas, ou um assassino em série compulsivo. No entanto, a grande missão secreta do Batman foi sempre tentar salvar o Coringa.

Nas histórias da DC, seja em quadrinhos ou filmes, o Coringa está presente sempre de alguma forma. Foi somente em Injustice e Reino do Amanhã que ele conseguiu ir além e atacar outro personagem, não o Batman.

Consequentemente, depois de matar Lois Lane em Injustice, ele foi morto pelo Superman na frente do Batman, que ficou incrédulo. Por conta disso, o mundo ficou dividido entre os dois maiores heróis da Terra.

Porém, Bruce sempre lutou contra seus vilões, mas gostaria de ajudá-los de alguma forma, e com o Coringa não é diferente.

Batman não é um assassino

Na edição de 129 de Batman, uma história adicional após o fim da trama principal, o herói está correndo para a cena de outro atraque do Coringa (via ScreenRant).

O fogo toma conta do lugar, provavelmente após o Coringa ter usado alguns explosivos para conseguir fazer com que seu plano funcionasse.

Enquanto está atrás do psicopata, Batman revela que gostaria de ajudá-lo de alguma forma, com os médicos precisando estudá-lo e consertá-lo.

Mesmo que coloque vários atrás das grades, o Cavaleiro das Trevas sempre quis ajudá-los e nunca matar nenhum de seus vilões. Nem mesmo vai matar o Coringa.

Batman chegou a trazer uma das versões do Cara-de-Barro para ajudar na Bat-Família, enquanto auxiliou o Duas-Caras nas vezes que Harvey Dent dominava a mente.

No entanto, há uma vez em que Batman se propôs a ajudar o Coringa, em uma história amplamente conhecida e elogiada pelos fãs: A Piada Mortal.

A Piada Mortal traz o Coringa baleando Barbara Gordon, a Batgirl, e sequestrando o comissário James Gordon, mostrando fotos de sua filha nua e ensanguentada.

O Coringa estava em sua pior forma de vida, e Batman o confrontou. Ele salva o comissário, e acaba tendo uma luta contra o vilão.

No final, Batman reconhece que não precisava terminar assim, e oferece ajuda para que Coringa possa ser reabilitado. Porém, o vilão acaba recusando.

A briga de décadas é a mais famosa dos quadrinhos, e mesmo que o Cavaleiro das Trevas queira salvar os cidadãos de Gotham, ele quer que seus adversários também sejam salvos e melhorados.

