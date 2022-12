Adão Negro volta a ser um anti-herói na DC

O Adão Negro é conhecido na DC por ser o vilão do Shazam, embora, nas últimas histórias, ele tenha atuado como um herói. No entanto, em um quadrinho recente, o personagem voltou a ser o anti-herói que quase sempre foi.

Dark Crisis chegou ao fim, e há um novo alvorecer para os heróis da Liga da Justiça, com vários personagens fazendo algumas mudanças.

Na sétima edição de Dark Crisis on Infinite Earths, Adão Negro deixa a Liga da Justiça, voltando aos velhos hábitos (via CBR).

Após a crise que assolou o mundo, o tempo de herói do personagem acabou, e ele informou ao Superman que não faria mais parte da equipe.

O personagem voltará para Khandaq e governar o país, e parece não querer ser comparado ao Superman e a outros heróis da Liga da Justiça.

De volta para Khandaq

Adão Negro é o governante máximo de seu país de origem, e também foi uma voz da experiência para a Liga da Justiça por um tempo.

Para o anti-herói, Khandaq precisa dele mais do que tudo, e assim, ele vai conseguir lidar com os problemas internos do país.

O próprio Superman havia indicado Adão Negro para a Liga da Justiça, embora o Caçador de Marte, Batman e Sr. Incrível tenham ficado em alerta sobre ele.

O mundo estava em perigo, e Adão Negro auxiliou os heróis de salvá-lo da destruição, mesmo que tivesse que matar para isso, embora a equipe não aceite.

Agora que ele está livre de suas obrigações da Liga da Justiça, ninguém pode controlá-lo de matar quem o ameaça ou representa um perigo para Khandaq.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.