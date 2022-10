Adaptação esquecida de Street Fighter era tão violenta, que parecia Mortal Kombat

Street Fighter já foi adaptado algumas vezes para fora dos games, incluindo um filme com Jean-Claude Van Damme, que é tão ruim, que quase chega a ser bom. Há uma história em quadrinhos da franquia, no entanto, que era tão violenta, que mais parecia Mortal Kombat.

Em 1994 – com apenas três edições marcadas – a Malibu Comics cancelou repentinamente Street Fighter, sua adaptação em quadrinhos do famoso videogame da Capcom. Em vez de lidar com o cancelamento apenas desaparecendo, seu criador ofereceu uma visão “de perto e pessoal” de como seria o final.

Estreando em 1987, não demorou muito para que o videogame de luta da Capcom, Street Fighter, capturasse os corações e mentes de jogadores casuais e profissionais em todos os lugares.

Em meados da década de 1990, tornou-se um dos jogos mais populares do mundo, levando a adaptações para outras mídias, incluindo quadrinhos.

Derrotando editoras de quadrinhos maiores e mais estabelecidas, em 1993 a Mailbu Comics convenceu a Capcom de que era a casa de quadrinhos mais bem posicionada para adaptar Street Fighter.

Bizarra adaptação de Street Fighter

Em Street Fighter #1, o diretor criativo da Malibu, Tom Mason, escreveu que “a Capcom veio para Malibu porque sabemos como se faz”.

Infelizmente, a edição 3 – de Len Strazewski e Don Hillsman – encerrou a série com a mensagem totalmente oposta, com uma mensagem editorial afirmando:

“Devido a complicações com a Capcom e sua aversão à nossa adaptação do jogo mais popular do mundo, nesta edição, Street Fighter, a história em quadrinhos, foi oficialmente cancelada”.

O motivo por trás do cancelamento parece ser o nível surpreendente de sangue na série. A HQ chegou a ter uma abordagem bizarramente encharcada de sangue para a derrota de Ken, tendo-o espancado e escalpelado depois de ter se unido aos vilões da franquia Balrog e Sagat.

A história em quadrinhos abraçou totalmente a ideia de lutas de rua brutais, mas levou as coisas muito além dos jogos, sugerindo fortemente que Ken havia sido brutalizado e depois morto, com baldes de sangue espalhados pela página.

Enquanto a série realmente pretendia revelar que Ken estava vivo e escondido, treinando de volta ao seu pleno potencial, faz sentido que a Capcom não aprovasse os fãs vendo um personagem tão central sofrer uma perda tão perturbadora.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.