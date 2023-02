Alfred, o mordomo do Batman, já lutou contra o Superman e ganhou

Bater de frente com o Superman não é para todos. Poucos conseguiram sequer fazer o herói da DC sangrar, portanto é bizarro pensar que Alfred Pennyworth, o mordomo do Batman, não apenas lutou contra Clark Kent, como ganhou.

Na série Injustice: Gods Among Us – prelúdio em quadrinhos do popular game de mesmo nome – o Coringa usa uma versão modificada da toxina do medo do Espantalho no Superman, fazendo com que ele invada Metropolis e mate Lois Lane e seu bebê.

Mesmo depois de se recuperar, Clark nunca mais é o mesmo. Superman assassina o Coringa e se torna o ditador brutal de um regime, governando a Terra com mão de ferro. Muitos dos outros heróis se juntam a ele, mas Batman se opôs ao regime do Superman desde o início.

Batman e Superman tiveram vários desentendimentos ao longo dos anos, e sempre que se tratava de uma luta, Batman geralmente tinha um truque ou dois na manga.

Desta vez, no entanto, ele precisaria de mais do que um pouco de kryptonita para igualar as probabilidades. Felizmente, a Fortaleza da Solidão tem exatamente o que ele precisava – uma pílula que temporariamente concede força kryptoniana.

Alfred detona o Superman nos quadrinhos

Batman envia uma equipe liderada pelo Arqueiro Verde para roubar uma das pílulas para que ele possa replicá-la e dar à sua Insurgência uma chance de lutar. Oliver consegue levar uma das pílulas para Batman, mas Superman o mata por sua traiçãoa.

Enquanto Batman está analisando a pílula para replicação na Bat-Caverna, Superman aparece para detê-lo. Ele quebra as costas de Batman em uma imagem muito reminiscente do famoso quadrinho de Knightfall, onde Bane faz a mesma coisa.

No entanto, tudo isso fazia parte do plano de Bruce para distrair Clark por tempo suficiente para que a análise fosse concluída – e para Alfred colocar as mãos na pílula.

Quando Superman se vira para enfrentar Alfred, o mordomo dá uma cabeçada nele, quebrando o nariz do Superman. O Mordomo da Família Wayne continua a golpear o Homem de Aço no chão, o tempo todo dizendo a ele o quão desapontado ele está.

Depois, Alfred pega Bruce em seus braços para levá-lo para longe da Bat-Caverna e do Superman ensanguentado, dizendo: “Não há nada que valha a pena salvar aqui”.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.