Amada heroína da Marvel é brutalmente assassinada

A mais recente edição do quadrinho do Homem-Aranha revelou a morte de uma amada heroína dos fãs. A personagem foi brutalmente assassinada, e Peter Parker presenciou o acontecimento.

Peter é a primeira versão do super-herói, um dos mais amados dos quadrinhos e da Marvel. O sucesso do Homem-Aranha ainda rendeu filmes e animações, e o personagem teve se expandir seu próprio universo.

Posteriormente o personagem ganhou várias versões no chamado Aranhaverso, com a de Miles Morales sendo a mais conhecida dentre todas.

No entanto, é claro que existem versões femininas com poderes Aranha, e uma delas foi morta no novo evento da histórias do personagem.

A queda da Mulher-Aranha

O Homem-Aranha está preparado para uma nova crise, com Shathra preparando um ataque contra seus aliados. Shathra é uma deusa sombria com laços com a Teia da Vida e do Destino (via CBR).

Ela foi libertada e está planejando um ataque contra Peter Parker e outros aliados do Homem-Aranha. Ela acredita que destruí-lo poderia desvendar partes do multiverso.

Após corromper Spiderling e outros heróis da família Aranha, ela os liberada na Terra-616 em uma tentativa de destruir os totems Aranha.

O primeiro conflito toma um rumo mais sombrio, quando o Homem-Aranha Noir revela sua corrupção para os outros heróis e usa sua lâmina para matar Jessica Drew, a Mulher-Aranha.

Embora o ataque não tenha causado nenhum dano, Jessica acaba tendo um trágico destino que ninguém esperava que ela teria.

A lâmina tem o poder de apagar seu adversário da linha do tempo, e negando todas as coisas que eles fizeram em sua vida.

Enquanto Peter assiste ela desaparecer, Jessica percebe que Gerry, seu filho, também pode deixar de existir. Ela cai no chão sem vida.

Mesmo assim, a Mulher-Aranha poderia ser ressuscitada de todas as maneiras caso fosse uma espada normal, mas não parece ser o caso desse.

Como ela some e seu impacto no mundo deixa de existir, as possibilidades dela retornar de alguma forma não são boas, embora seja possível.

