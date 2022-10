Antes de Jane Foster outra heroína já levantou o martelo do Thor

A personagem Jane Foster foi apresentada como Poderosa Thor em Thor: Amor e Trovão (Thor 4), depois de anos de Foster fora do MCU.

Interpretada por Natalie Portman, no filme, Foster empunhava o martelo de Thor conhecido como Mjolnir. A primeira aparição da personagem uniu finalmente ela com o deus do trovão, para ambos enfrentarem Gorr, o Carniceiro dos Deuses.

No entanto, outras duas personagens, antes mesmo de Jane, já tinham empunhado o martelo tão desejado por muitos heróis.

Com o Capitão América sendo digno, duas mutantes parecem também terem sido dignas, e duas das personagens mais poderosas dos X-Men.

Tempestade e Vampira já levantaram o martelo do Thor

O tempo de Jane Foster como Poderosa Thor é algo que veio sendo desenvolvido para acrescentar ainda mais na mitologia do personagem.

No entanto, ela não foi a única a ter levantado o martelo de Thor, que já viu as mutantes Tempestade e Vampira empunhando o Mjolnir.

Na 12ª edição do quadrinho What If, os X-Men foram divididos por seu voto de permanecer em Asgard ou retornar à Terra.

Em duas edições anteriores, Jane recusou a ser a portadora do martelo do Thor, abdicando dos poderes do deus nórdico.

Por conta disso, este poder ficou encarregado para a Tempestade, que decidiu permanecer no reino místico, recuperando seus poderes, e assumiu o Stormbringer, um martelo encantado.

Tempestade foi elevada ao lugar de Thor na realeza de Asgard, mas foi alvo de Hela e uma aliança de forças das trevas.

Ela ajudou a salvar Thor das mãos de Loki e Hela, e a variante da mutante acabou fazendo as pazes com o deus do trovão, assumindo seu lugar no reino.

Já na edição 66 da mesma história, a Vampira acabou levantando o martelo. Em uma luta inicial contra os Vingadores, a personagem agarrou Thor.

Por conta disso, ela absorveu os poderes de Thor e sua personalidade, e deixou o deus do trovão em coma após isso.

A Vampira entrou em fúria, matando o Visão, Jocasta e Gavião Arqueiro, mas Loki conseguiu convencê-la de abraçar seu lado heroico e parar com as mortes.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) está no Disney+.

