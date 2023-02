Arma secreta do Homem de Ferro assusta até mesmo os Illuminati

Poucos super-heróis têm um arsenal tão impressionante quanto o Homem de Ferro. Ocasionalmente, Tony Stark ainda consegue surpreender outros heróis e uma arma secreta dele assustou até mesmo os Illuminati, nos quadrinhos da Marvel.

Antes do evento Invasão Secreta, os Illuminati, grupo formado pelo Homem de Ferro, Sr. Fantástico, Professor X, Doutor Estranho e Namor, são atacados por uma equipe de Skrulls.

O ataque ocorre após a infiltração do grupo por um Skrull disfarçado como Raio Negro. Com até mesmo Charles Xavier incapaz de distinguir os pensamentos do invasor do verdadeiro.

A intenção dos Skrulls era dividir os Illuminati antes do ataque planetário visto em Invasão Secreta. Isso culmina em um confronto entre os heróis e um grupo de Skrulls com poderes imitando alguns dos poderosos aliados da equipe, como Thor e Colossus.

Arma secreta do Homem de Ferro

Quando os Illuminati são encurralados por um grupo de Skrulls superpoderosos, o Homem de Ferro salva a equipe comunicando-se telepaticamente com o Professor X, pedindo para que o Doutor Estranho teletransporte o grupo para a segurança antes de desencadear uma explosão nuclear.

Isso acontece em New Avengers: Illuminati #5, de Brian Michael Bendis, Brian Reed e Jim Cheung. Tony Stark usa um uplink nuclear secreto para extrair energia de usinas nucleares em todo o mundo.

A fonte de energia nuclear do Homem de Ferro choca seus aliados Illuminati, em particular Reed Richards.

Um dos homens mais inteligentes do planeta, até mesmo o Sr. Fantástico não consegue discernir como Tony consegue esse feito que salva vidas, permanecendo admirado enquanto seus aliados continuam uma discussão sobre a ameaça Skrull.

A transferência sem fio de energia quase ilimitada do Homem de Ferro prova uma arma extremamente eficaz, erradicando instantaneamente os Skrulls que os atacaram.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.