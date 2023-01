Armas de Loki podem ser as maiores ameaças ao universo Marvel

Loki pode se tornar a maior ameaça do universo Marvel, graças a armas que ele criou no passado e que podem muito bem cair em mãos erradas. A editora prepara o lançamento de uma nova série solo do asgardiano e irmão de Thor.

Loki é uma nova minissérie de quatro edições do escritor Dan Watters e do artista Germán Peralta. A editora descreveu a minissérie como:

“Este novo capítulo emocionante para o Deus das Histórias apresentará uma coleção de antigas armas nórdicas que Loki criou em seu passado travesso. Eles estão espalhadas por todos os reinos, incluindo Nidavellir, o espaço Kree e a Terra, e Loki deve rastreá-los para evitar que caiam nas mãos erradas. Ao longo desta jornada sinuosa, os leitores verão Loki bater de frente com os icônicos vilões da Marvel, provocar os heróis mais poderosos da Terra e ser forçado a confrontar a verdade sombria que está em seu centro”.

Veja a capa da revista, abaixo.

Mais sobre a minissérie nova de Loki

Loki marca a estreia oficial de Watters na Marvel Comics após seu trabalho em vários títulos da DC. “É difícil dizer que delícia é fazer minha estreia na Marvel, ainda mais estar fazendo isso com o próprio Deus das Histórias – levando-o por todo o caminho ao redor do Universo Marvel e de volta”, disse ele sobre o anúncio (via CBR).

“Loki é um dos personagens mais interessantes, não apenas nos quadrinhos, mas também na mitologia, e sua ambiguidade em todos os aspectos de sua vida o torna um personagem muito interessante para um artista”, acrescentou Peralta – que é conhecido por seu trabalho em Maestro de 2020, Pantera Negra de 2021 e muito mais.

“Eu sempre digo que gosto muito de desenhar vilões, mas Loki tem tudo. Foi ‘amor à primeira vista’ quando li o roteiro. Dan é incrível, e tenho certeza de que ele está se divertindo muito com isso também. Mal posso esperar para desenhar as expressões de Loki, já que sempre há intenções duplas com ele, e vai ser muito divertido brincar com isso, bem como com tudo relacionado ao seu universo. Ter a oportunidade de desenhar Loki é, sem dúvida, uma bela maneira de começar o ano. Vai ser uma estrada cheia de desafios, mas tenho certeza de que será uma grande jornada.”

Loki #1 começa a ser vendida em 7 de junho de 2023 pela Marvel, nos EUA.

