Artes misturam personagens de Dragon Ball com Batman e Superman; veja

Um fã criou artes em que mistura os personagens de Dragon Ball, Goku e Vegeta, com Superman e Batman.

Goku aparece segurando a capa do Superman, enquanto Vegeta está com a máscara do Batman em uma das suas mãos.

As artes de fã dão a entender que os personagens de Dragon Ball seriam os vitoriosos em um duelo contra os super-heróis da DC.

Confira abaixo as artes em questão.

Goku e Vegeta são os principais personagens de Dragon Ball, enquanto Batman e Superman são dois dos mais populares super-heróis da cultura pop.

Os fãs sempre criaram teorias especialmente sobre o que aconteceria em um confronto entre Superman e Goku, já que são personagens com um grande nível de poder.

Seja como for, estas são propriedades tão diferentes que provavelmente nunca terão um crossover, então as teorias dos fãs devem continuar por muito tempo.

Filmes de Batman e Superman podem ser assistidos pela HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.