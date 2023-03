Até a DC admite que o Hulk conseguiria matar o Superman

Fãs comumente discutem quem venceria em lutas fictícias: Goku e Superman, Wolverine e Deadpool, e, claro, Hulk e Superman. A DC, no entanto, já revelou quem ganharia esse último duelo.

No passado, o Homem de Aço conquistou o Gigante esmeralda, no entanto, em um momento surpreendente, a DC confirmou que o Golias Verde da Marvel é absolutamente capaz de matar seus principais personagens.

Em Doomsday Clock #12, de Geoff Johns e Gary Frank, o Doutor Manhattan provoca um conflito futuro que ele chama de Crise Secreta – uma afirmação que é claramente pretendida como um crossover futuro previsto entre a Marvel e a DC.

A entidade azul onisciente do universo de Watchmen vai ainda mais longe, dizendo que Superman lutará contra Thor em todo o universo junto com “um gigante verde mais forte do que até mesmo o Apocalipse”.

Essa referência bastante óbvia ao Hulk pode ter sido apenas destinada a dar ao gigante da Marvel o respeito que ele merece, mas confirma que Bruce Banner tem o poder bruto capaz de matar um kryptoniano.

Se o Apocalipse matou o Superman, então o Hulk também consegue

No evento A Morte do Superman por Dan Jurgens, Roger Stern, Louise Simonson, Jerry Ordway e Karl Kesel, o monstro alienígena conhecido como Apocalipse matou com sucesso o Homem de Aço, que mais tarde foi ressuscitado graças a uma peça única de tecnologia kryptoniana.

Como uma história ambientada nos anos 1990, o conto não enfraquece o Superman com kryptonita ou magia, mas simplesmente faz com que Doomsday seja tão incrivelmente poderoso que ele é forte o suficiente para vencer o alter ego de Clark Kent até a morte.

Enquanto Superman também acaba com o Apocalipse em sua batalha climática, o monstro é confirmado como tendo a força bruta para acabar com sua vida – e se Hulk é canonicamente ainda mais forte, ele também tem a força necessária.

