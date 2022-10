Até o Coringa admite que a Arlequina é uma vilã melhor que ele

O Coringa é um dos vilões mais icônicos dos quadrinhos, tendo causado uma quantidade incalculável de destruição em Gotham City e no mundo em geral. Curiosamente, ele admite que a Arlequina é uma vilã melhor do que ele jamais poderia ser.

O Coringa costumava ter uma longa história de montar armadilhas mortais para capturar Batman em situações bizarras.

Continua depois da publicidade

Mas nos últimos anos, ele parou de usar armadilhas mortais, ao invés disso, ele mata diretamente sempre que pode.

Essa é uma mudança bastante grande para o personagem. Isso aconteceu porque ele perdeu sua musa: a Arlequina.

Confissão do Coringa

O Coringa acaba fazendo uma confissão surpreendente nas páginas de Prelude to the Wedding: Harley Quinn vs Joker, de Tim Seeley, Sami Basri e Otto Schmidt.

Na HQ, a Arlequina prende o Coringa em armadilha mortal após armadilha mortal, mostrando sua criatividade, da qual o vilão admite que sempre teve inveja.

“Suas ideias sempre foram inspiradas e de alto conceito. Fora da caixa, mas familiar. Você trouxe esse entusiasmo para minha vida quando eu estava ficando cansado e entediado”, diz o Coringa.

Ele admite que Harley é melhor em fazer armadilhas do que ele, que ela é mais inspirada e isso, por sua vez, o inspirou a tentar ainda mais com suas próprias armadilhas.

Dessa forma, ele admite que ela superou ele, tornando-se uma vilã mais habilidosa, ainda que a crueldade do Coringa ainda possa superar a dela. De qualquer forma, ambos são vilões formidáveis.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.