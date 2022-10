Aterrorizante: Você definitivamente nunca viu um Drácula como este

O aclamado artista Ricardo Delgado retorna ao mundo de Dracula enquanto se prepara para lançar o livro The Art of Dracula of Transylvania, que mostrará seu processo de criação para o quadrinho sobre o vampiro lançado em 2021.

Delgado é conhecido pela série em quadrinhos A Era dos Répteis, lançada pela Dark Horse Comics durante 22 anos. Mas o artista também tem suas mãos em obras de Hollywood em animações e artes conceituais de várias obras como: M.I.B.; Avatar: O Último Mestre do Ar; Hulk e os Agentes de S.M.A.S.H.; e X-Men Origens: Wolverine.

Continua depois da publicidade

Entre seus trabalhos mais recentes está o livro ilustrado Dracula of Transylvania, que Delgado escreveu e ilustrou. No livro traz ares mais modernos ao terror de Bran Stoker, trazendo Drácula como o filho do diabo.

Todas as cópias do livro foi vendido, e ele foi publicado com a ajuda dos fãs em uma campanha do Kickstarter, assim como o novo The Art of Dracula of Transylvania está sendo.

O livro está repleta de artes grotescas que fizeram parte do processo criativo do livro anterior. Além do próprio Drácula, as 200 páginas estão repletas de demônios, bruxas, e outros seres arrepiantes do universo de Dracula of Transylvania.

O livro também conta com anotações de Delgado, que se aprofundam no processo em desenhar suas criações, e na própria motivação por trás de criar cada arte. Algumas imagens da obra do artista:

Descubra mais sobre o processo do renomado artista

A caneta de Ricardo Delgado criou artes conceituais para diversos filmes, séries e quadrinhos, mas seu novo projeto marca a primeira vez que o público terá a visão de seu processo criativo.

Pela primeira vez em sua carreira, The Art of Dracula of Transylvania vai oferecer um olhar profundo por trás das artes fascinantes e perturbadoras do artista, o método por trás de sua loucura.

Esse livro não é apenas para fãs de vampiros ou do Drácula em si, mas sim para amantes da arte no geral, juntamente com aqueles que estão interessados nos processos por trás delas. Falando com a imprensa, Delgado disse:

“O mundo de Dracula of Transylvania é uma vasta e macabra tapeçaria de luz misturada com sombra[…] Um reino totalmente sobrenatural é revelado para o mundo. Eu estou feliz que todos que gostaram do livro podem pegar essa maravilhosa peça conjunta para aprofundar a experiência nessa parábola elemental do bem e do mal. Eu sou grato a Bram Stocker pelo seu original e visionário trabalho de literatura, e feliz que Dracula of Transylvania pode ser parte deste incrível legado.”

Você pode adquirir o seu The Art of Dracula of Transylvania, pela campanha do projeto no Kickstarter.

Sobre o autor Gabriel Soldeira