Batman admite “estar ficando sem motivos” para não matar outro herói da DC

Batman tem uma regra estrita de não matar no Universo DC, mas até ele admite que está ficando sem razões para não acabar com o Adão Negro.

Em Adão Negro # 5, depois que Bruce Wayne descobre que o anti-herói é responsável por outro incidente mortal, ele compartilha que Teth-Adam está tornando mais difícil para ele justificar mantê-lo vivo.

Enquanto Batman tem uma regra de não matar no Universo DC, o herói é capaz de derrubar os maiores heróis da Liga da Justiça.

Batman tem planos de contingência para derrotar seus aliados mais poderosos – que os leitores viram se concretizar durante o enredo da Torre de Babel de Mark Waid, Howard Porter e Steve Scott.

Agora, o Cavaleiro das Trevas está admitindo que há um herói que ele está ficando sem razões para não matar, já que as últimas ações de Adão Negro capturaram a atenção do herói pelas razões erradas.

Adão Negro passa dos limites

Em Adão Negro #5, o personagem titular chega ao Egito, onde é atacado por um piloto que afirma que o anti-herói é responsável pela morte de sua família.

Adão Negro tenta convencer o piloto a parar antes que seja tarde demais; no entanto, o confronto termina com Teth-Adam colidindo com o jato em uma explosão de fogo. É revelado que Batman fica sabendo sobre isso, pois ele admite à Oráculo que com o incidente mortal, ele está “ficando sem razões para não acabar com ele”.

É improvável que o Cavaleiro das Trevas quebre sua regra de não matar para parar o anti-herói. No entanto, Batman poderia ferir seriamente Teth-Adam para que, quando ele tentasse falar, ele não pudesse invocar seus incríveis poderes.

“Batman já teve o suficiente de Adão Negro. Irritado com o financiamento de Bruce Wayne de um movimento democrático em seu país, Theth-Adam confronta Wayne com suas demandas, o que se transforma em um confronto épico entre o Cavaleiro das Trevas e o Trovão de Aton”, diz a sinopse da revista.

Adão Negro #5 está à venda.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.