Batman é a maior ameaça do universo DC; saiba o porquê

O Batman é um dos heróis mais amados do mundo e um dos mais importantes da DC, rivalizando muitas vezes com o Superman para ver quem é o maior da editora.

Porém, o Cavaleiro das Trevas, que faz parte da Liga da Justiça, nem sempre confia em seus colegas, e já criou planos para neutralizar cada membro da famosa equipe.

Continua depois da publicidade

De vez em quando, surge um personagem poderoso que é uma ameaça para o o universo DC, e só pode ser derrotado pelo poder combinado dos heróis. mais poderosos do universo.

Mas nem toda a força que coloca o mundo em perigo é maligna, como é o caso do Flash em Flashpoint. No entanto, o que o Batman não sabe é que ele pode criar uma linha temporal muito pior que o Flash já fez uma vez (via ScreenRant).

Batman é uma ameaça nível Liga da Justiça

A linha do tempo do Flashpoint retornou recentemente em Flashpoint Beyond, e Batman é confrontado pelos Mestres do Tempo por sua tentativa de manter Thomas Wayne vivo.

Thomas Wayne, na linha temporal criada pelo Flash, é o Batman, mas ainda mais violento e usando armas. Por sua vez, Martha, mãe de Bruce, é a versão bizarra do Coringa.

Na história que mudou a DC nos últimos anos, Bruce é quem morre no beco, e os pais acabam sobrevivendo e ficando de lados opostos.

Por sua vez, na nova história, Bruce quer realmente tentar manter seu pai vivo, na esperança de que um dia poderia estar feliz novamente.

As coisas não são fáceis, e Rip Hunter alerta Batman que ele colocou o universo em perigo, tentando prender um mundo que não deveria ser real.

O Cruzado Encapuzado garante ao líder dos Mestres do Tempp que ele tomou precauções necessárias, mas Rip não está disposto a arriscar isso.

O Mestre do Tempo avisa ao Batman que o Flashpoint corre o risco de violar sua contenção e atingir novamente o universo DC, piorando ainda mais com a dor de Bruce e não a de Barry.

Nada mais assusta Rip Hunter do que o Batman criando seu próprio mundo paralelo, que poderia ter distorcido ainda pior do que um criado pelo Flash.

No Flashpoint original, Barry mantém sua mãe viva, mas acaba perdendo os poderes. Neste mundo paralelo, que o Flash Reverso também está, uma guerra brutal foi iniciada entre os Atlantes e as Amazonas, e foi revelado o tamanho do egoísmo de Barry Allen para com o mundo.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.