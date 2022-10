Batman e Sandman ganham crossover inesperado na DC

Sandman, nos quadrinhos, faz parte do Universo DC, mas pontualmente vemos a editora misturar elementos de seus super-heróis com os perpétuos. Uma recente história em quadrinhos, no entanto, faz isso discretamente.

Na primeira edição de Batman v Robin pelo escritor Mark Waid e pelo artista Mahmud Asrar, Batman ficou chocado ao encontrar Alfred batendo em sua porta, visto que seu mordomo foi morto no evento City of Bane de 2016.

No entanto, o retorno de Alfred ficou em segundo plano quando o Cavaleiro das Trevas ficou cara a cara com o Robin de Damian Wayne, seu filho que foi corrompido pelo demônio Nezha, o criador dos Poços de Lázaro.

Através de Damian, todo o reino mágico da DC virou de cabeça para baixo com muitos dos magos e feiticeiros mais poderosos sendo corrompidos ou brutalmente incapacitados.

Crossover de Sandman e Batman

Agora, Batman e Alfred estão fugindo em Batman v Robin #2, sem saber em quem podem confiar ou para onde devem ir.

No entanto, ninguém menos que as Casas dos Segredos e do Mistério aparecem diante da dupla, existindo como os principais pontos focais do reino conhecido como o Sonhar visto nos quadrinhos de Sandman de Neil Gaiman.

Como tal, Batman e Alfred encontram Cain e Abel, os zeladores e primeiros filhos bíblicos que estavam entre os poucos a permanecer no Sonhar durante a prisão de Morpheus por Roderick Burgess.

Através de Cain e Abel, Batman e Alfred aprendem exatamente como Damian foi corrompido por Nezha, bem como o papel desempenhado pela mãe de Ra’s al Ghul.

No entanto, o final da edição revela que Robin estava controlando os membros do elenco de apoio de Sandman o tempo todo, usando-os para enviar uma mensagem sombria para seu pai.

Além disso, não está claro se o próprio Morpheus pode aparecer em edições futuras de Batman v Robin. Se ele fizer isso, é possível que o próprio Sonho também possa ser corrompido por Nezha.

Batman v Robin está à venda em plataformas digitais. Já Sandman tem uma série disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.