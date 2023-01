Batman finalmente confirma o verdadeiro poder do Coringa

O Batman e o Coringa são inimigos ferozes na DC, e o Cavaleiro das Trevas confirmou qual o verdadeiro poder do vilão.

Normalmente, o Coringa é apenas descrito como um lunático, mas inteligente inimigo, que possui as mais variadas armas e planos de fuga.

Durante a edição 11 de Batman/Superman: World’s Finest, os heróis encontram o Boy Thunder, parceiro do Superman capturado pelo Príncipe Palhaço do Crime (via ScreenRant).

Embora o novo parceiro do Homem de Aço tenha sido salvo, Boy Thunder usou seus poderes após um ataque de raiva e quase matou o Coringa.

Porém, Batman verifica que o Coringa não morreu, e Bruce tem a certeza de que o personagem vai sobreviver, pois seu ódio o manterá vivo.

Coringa, mesmo sem poderes, consegue ser mais perigoso

Embora Cara-de-Barro e Solomon Grundy tenham poderes, assim como Bane com sua força física através do veneno e o Sr. Frio com sua arma de gelo, o Coringa não.

Mas, o Coringa, mesmo sem poder algum, consegue causar mais estrago e ser mais perigoso do que qualquer outro vilão do Batman.

Mesmo que seja uma pessoa comum, o Coringa é inteligente o suficiente para escapar do Batman se seu plano falhar. Além disso, ele também sabe como atingir o herói de forma correta.

