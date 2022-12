Batman já existia muito antes do que os fãs imaginam

O Batman possui diversas versões nos quadrinhos, com muitas não estando na continuidade da DC. Uma das mais conhecidas é a versão do século XIX, que luta contra Jack, o Estripador. Mas, o personagem já existia muito antes do que os fãs imaginam.

Atualmente, na nova era da Detective Comics, os Orghams são a nova ameaça que Bruce Wayne precisa enfrentar, mas ainda não descobriu tudo sobre eles.

Com relação aos Arkham, família que deu nome ao Asilo Arkham, a família Orgham voltou para Gotham após a destruição da prisão para os loucos e insanos.

A única intenção da família mais antiga de Gotham é recuperá-la de seus propósitos mais sombrios, embora tenha alguém contra quem lutar.

Na primeira edição de Detective Comics Annual, a família Orgham acabou colocando um dispositivo na cripta da igreja. A cripta é o mesmo local onde o Asilo Arkham seria construído anos mais tarde. Mas, os novos adversários do herói fizeram isso muito antes de Bruce Wayne nascer.

O Batman luta na Guerra da Independência dos Estados Unidos

Enquanto os Orghams possuíam planos mirabolantes para Gotham, eles não contavam com a presença de um homem mascado em Gathome (via ScreenRant).

Vestindo um traje bem diferente do habitual, e usando um chapéu da época, o herói lutou contra os criminosos locais, como Duas-Caras ou Espantalho.

Aldridge Pierce foi inspirado por um estranho para se tornar no Batman, enquanto protegia um menino órfão, que seria como é o Robin nas histórias atuais. Conhecido como Mordecai, o estranho encorajou Aldridge a ser o defensor dos inocentes.

Na história da DC, Bruce Wayne adotou o nome Mordecai durante Crise Final, na época colonial, quando foi transportado no tempo por Darkseid.

Agora, dessa vez, Bruce Wayne não é o Batman, mas sim Aldridge, nos Estados Unidos de 1776, ano da independência das colônias inglesas. Essa é mais uma versão do herói de tantas outras na galeria da DC.

