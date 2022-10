Batman não consegue usar anel do Lanterna Verde por razão sombria

Mesmo o Batman sendo conhecido por sua grande força de vontade, fonte do poder dos Lanternas Verdes, ele não consegue usar usar o anel, e o motivo disso é bastante sombrio.

O Batman é uma dos heróis mais perigosos e capazes da DC, e, mesmo com seus recursos, muito do que ele conquistou foi construído com suas próprias mãos ou ferramentas, que ele mesmo inventou. Porém, um anel dos Lanternas Verdes faria toda a diferença no arsenal do heróis.

Continua depois da publicidade

É curioso pensar que o Batman, com tanta força de vontade, nunca recebeu a oferta de um anel do poder, sendo que até mesmo o Superman já teve a oportunidade.

Essa questão foi finalmente respondida por Geoff Joghs e Ethan Van Sciver em 2006, na edição número #9 de Lanterna Verde.

Na revista vemos o Lanterna Verde oferecendo um anel para Batman. O Cavaleiro das Trevas fica ainda mais interessado quando Hal Jordan revela que o poder do anel permitiu que ele superasse seus medos, e vivesse bem com os traumas de seu passado.

Bruce naturalmente está preocupado em ter uma ferramenta que, para ser usada, precisa que ele lide com seus traumas e com ideia de superar o que aconteceu com seus pais. Hal Jordan diz para ele: “Você não consegue esquecer, mas você consegue, mesmo que por um segundo quando sua imaginação toma conta, viver com isso”.

Barman testa o anel do poder só por um momento, e ele é capaz de criar um construto de seus pais, até que ele tira o anel e o devolve para Hal, dizendo: “Eu não quero. Ainda não”.

Batman não consegue superar o assassinato de seus pais

A morte dos pais é a principal motivação para quase tudo que Bruce fez em toda a sua vida. É a razão dele ter decidido vestir a capa e salvar pessoas.

O trauma de suas mortes é a razão do Batman ter adotado tantas crianças órfãs, para que elas não fosse pelo mesmo caminho obscuro que ele foi.

Você poderia imaginar que, por ter usado seu trauma como motivação para sua jornada, Bruce já teria conseguido aceitar melhor o que aconteceu com sua família.

Porém, sua resposta a Hal Jordan mostra justamente o contrário. Barman se recusa a usar o anel, porque isso exigiria que ele superasse o motivo que guia todas as suas ações, e ele não estava pronto pra isso.

Barman tem uma das forças de vontade mais poderosas do Universo DC, certamente podendo ser comparado com a de Hal Jordan. Mas o herói também tem um trauma tão grande em seu passado, que talvez nunca consiga portar um anel dos Lanternas Verdes.

Essa história pode ser conferida em Lanterna Verde #6 de 2006, criado por Geoff Joghs e Ethan Van Sciver

Sobre o autor Gabriel Soldeira