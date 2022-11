Batman não tem plano de contingência contra ESSE herói da Liga da Justiça

O Batman é o herói mais bem preparado dos quadrinhos, e possui os planos mais mirabolantes contra seus próprios aliados da Liga da Justiça. Apesar de possuir planos, ele não conta com problemas com outros membros.

Diversos heróis da DC já entraram em confronto com o Batman, e em diversas histórias diferentes, o Cavaleiro das Trevas já saiu derrotado.

No entanto, Bruce Wayne aprende com seus erros, e consegue melhorar em seus métodos estratégicos para enfrentar cada personagem, seja vilão ou herói.

Porém, mesmo que possua planos dos heróis da Liga da Justiça como mostrado no enredo de Torre de Babel, um herói faz com que o plano do Batman tenha uma falha (via ScreenRant).

Arqueiro Verde é o único que o Batman não tem um plano

Durante a prévia da edição 128 de Batman, o Morcego está em apuros, e Superman está lutando contra Failsafe, o androide pacificador criado por Bruce.

Este androide é tão pior do que Ra’s al Ghul foi, quando junto de Talia, mudou os planos do Batman e tornou-os mortais.

À medida que Failsafe avança, os heróis não estão seguros, e o Batman não consegue fazer o que é preciso para destruir sua criação maligna.

O Superman acaba caindo diante do inimigo, que usava pedaços de kriptonita para atingir o Homem de Aço, a principal fraqueza do super-herói.

Mas, Failsafe foi surpreendido por um membro da Liga da Justiça sem poderes. Arqueiro Verde aparece para lutar contra o robô, atirando uma flecha explosiva contra ele.

O ataque de Oliver permite que Canário Negro, Mulher-Gavião e o Caçador de Marte possam lutar contra Failsafe e salvar seus outros companheiros.

Apesar da ameaça robótica estar sempre um passo à frente da Liga da Justiça, ele não está na mesma posição contra o Arqueiro Verde.

Isso denota que o Batman não possui planos contra um outro membro sem poderes, e que usa várias flechas especiais contra seus inimigos.

Ambos os heróis já lutaram entre si, havendo um empate, visto que os dois possuem habilidades de artes marciais. Porém, o único jeito de derrotar o Arqueiro Verde é impedir seu uso com o arco, pois ele pode ser tão mortal quando o Pistoleiro com suas armas.

