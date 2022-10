Batman possui nova arma para derrubar poderoso herói da DC

O Batman é um dos heróis mais bem preparados para tudo da DC. O personagem possui uma grande capacidade de elaborar estratégias, e muitas vezes junto com a Liga da Justiça. Ele é uma das mentes por trás da equipe.

No entanto, há formações que ele é o único que não possui poderes, e o leva a desconfiar de outros caso possa haver problemas. A equipe é muito poderosa para não ser combatida.

A DC já apresentou os planos de contingência do Batman para todos os heróis na história Torre de Babel. Mas esses planos foram modificados, e se tornaram mais mortais do que era para ser.

E agora, o Cavaleiro das Trevas possui uma nova arma, que pode derrubar um dos heróis mais poderosos da Liga da Justiça.

Uma arma perigosa contra o Flash

Em Dark Crisis On Infinite Earths, o Batman possui uma nova arma muito perigosa, que pode ser usada contra o Homem Mais Rápido do Mundo (via ScreenRant).

Enquanto Pária continua a usar a Liga da Justiça para alimentar seu dispositivo e manter o multiverso reestruturado, Lanterna Verde e Flash resgatam seus aliados.

No entanto, na Terra do Batman, Bruce acaba lutando contra os invasores, controlado pelo mundo alternativo criado por Pária.

Em um momento, o Batman derruba o Flash com um dispositivo poderoso, tão pior do que o anterior que usou em Torre de Babel. A arma pode puxar a Força de Aceleração do Flash, o enfraquecendo.

E como mencionado anteriormente, o arco Torre de Bale explorou as fraquezas dos membros da Liga da Justiça. No entanto, é claro, os planos haviam sido roubados e modificados por Ra’s al Ghul.

No quadrinho, o Batman desenvolveu uma bala que poderia induzir convulsões no Flash caso ele fosse mais rápido do que o suficiente.

O herói possui os planos mais perigosos para todos os seus colegas, especialmente o Flash, visto que é um dos mais poderosos da Liga da Justiça.

Na animação Liga da Justiça: A Legião do Mal, Vandal Savage acaba conseguindo os planos do Batman, e com a ajuda de vários vilões, usa contra os heróis.

O Mestre dos Espelhos é quem coloca um dispositivo preso no pulso do Flash, e que se o herói parar de correr, ele explode.

A nova arma contra o velocista pode ser algo ainda pior, visto que o Flash é alimentado pela Força de Aceleração, permitindo que ele faça qualquer coisa. Com esse novo dispositivo, o Batman poderia derrubar a maioria dos velocistas da DC.

