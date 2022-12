Batman revela a única coisa que o assusta

Dificilmente, o Batman é visto com medo, pois é ele quem costuma utilizar disso para combater seus inimigos. No entanto, o herói revelou a única coisa que o assusta.

Nos recentes quadrinhos da DC, na edição 130 do Batman, o personagem parece com medo do que ele mesmo poderia ser capaz de fazer.

Em algumas versões, Bruce Wayne não gosta de bancar o playboy bilionário que se diverte para esquecer seu passado trágico.

Bruce vive para ser o Batman, e prefere usar a máscara do Cavaleiro das Trevas do que ser o socialite mais cobiçado de Gotham.

No entanto, a falta de alegria e luz em sua vida parece assombrá-lo e persegui-lo pelo resto de sua carreira como Batman (via ScreenRant).

Batman tem medo de si mesmo

O Batman é considerado um dos personagens mais perigosos da DC, sendo um exímio lutador de artes marciais e também um mestre em escapismo.

Embora ele tenha a regra de nunca matar, Bruce tem medo de ultrapassar ela e quebrar a linha tênue entre o herói e seus inimigos.

A nova história do Cruzado Encapuzado explora o por que dele ter projeto Zur-En-Arrh, sua versão alternativa bizarra, e até mesmo Failsafe.

Segundo ele próprio, nada o assusta, mas a ideia dele mesmo ser o homem vivo mais perigoso do mundo o assusta.

Batman possui planos contra a Liga da Justiça e contra si, e o plano contra si falhou quando o androide Failsafe está tentando matá-lo. Isso apenas configura que Batman é um herói perigoso, mesmo que lute pela justiça.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.