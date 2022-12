Batman tem uma semelhança chocante com o Coringa

O Batman e Coringa são rivais nos quadrinhos da DC desde a década de 1940. Além disso, o vilão elevou o status de perigo com o passar dos anos, se tornando cada vez pior. No entanto, ele e Batman possuem uma semelhança chocante.

Na segunda edição de Punchline: The Gotham Game, a antiga parceira do Coringa, Punchline, se tornou uma grande ameaça em Gotham City.

Bruce passa um tempo pensando por que ela consegue ser tão perigosa, e como isso faz ele ser semelhante ao Coringa em certas ocasiões.

Ele chega numa conclusão de que o Coringa treinou Punchline para ser um refinamento dele, e não uma imitação. Batman fez isso com todos os Robins com o passar do tempo.

Batman e Coringa possuem os melhores parceiros

O Batman assumiu seus protegidos para não continuar sua cruzada contra o crime sozinho, ou apenas com Alfred estando diretamente da Batcaverna (via ScreenRant).

O Cavaleiro das Trevas treinou todos eles, para que pudessem ser tão melhores quanto ele, ainda mais Dick Grayson, o Asa Noturna.

Não foi tão diferente para o Coringa, que manipulou a Dra. Harleen Quinzel e viu ela se tornar a Arlequina e sua parceira no crime.

Porém, as coisas mudaram quando Punchline surgiu, deixando Arlequina de lado e tendo uma nova parceira ainda pior.

Coringa nunca quis que alguém pudesse ser um imitador barato dele, mas sim, uma pessoa que seja semelhante, mas não melhor do que ele.

Por conta disso, Batman considerou que Punchline fosse uma versão refinada do seu pior vilão, e visando que o Coringa parece preparar uma nova geração.

Tanto o herói quanto o vilão se preparam para o futuro que está por vir, deixando seus legados com seus principais aliados.

Assim como Batman treinou Asa Noturna e o restante da Bat-Família, que ainda conta com a presença da Batgirl, Coringa fez o mesmo com Punchline e moldou o mundo dela para viver com ele.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.