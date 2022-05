Batman vai entrar em guerra com Robin na DC

Batman vs. Robin chega às livrarias ainda neste ano e promete uma guerra entre os icônicos personagens da DC.

A nova série limitada de quadrinhos terá cinco edições, com roteiro de Mark Waid, arte de Mahmud Asrar e cores de Nathan Fairbarn.

A história mostrará como o difícil relacionamento entre Bruce Wayne (Batman) e Damian Wayne (Robin), pai e filho, acaba culminando em algo maior após a morte de Alfred Pennyworth, pelas mãos de Bane.

A DC garante que a HQ é uma “batalha épica de ícones anos em construção”, segundo informações do Screen Rant.

Confira a capa:

Segundo o que se sabe dos novos quadrinhos, Damian está muito abalado com a morte de Alfred, principalmente porque ele presenciou esse momento de dor.

No entanto, Bruce não é muito bom com sentimentos e não só não consegue ajudar seu filho, como piorou as coisas ao culpá-lo pela morte de Alfred, dando início a uma grande briga entre os dois.

Batman vs Robin chega às livrarias dos Estados Unidos em setembro de 2022.

Sem previsão de lançamento no Brasil.

