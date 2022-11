Bem antes de God of War: Ragnarok, Kratos já havia enfrentado Thor na Marvel

God of War: Ragnarok pode ter trazido o muito aguardado conflito entre Thor e Kratos, mas essa briga já aconteceu muito antes nos quadrinhos da Marvel.

No início dos anos 1970, a Marvel Comics mostrou os dois deuses lutando bem antes do videogame. Em Vingadores #99, Kratos e sua companheira semideusa Bia atacaram os Heróis Mais Poderosos da Terra para prender Hércules.

No entanto, antes de capturar o poderoso herói, Thor e Kratos lutaram, com Thor acertando alguns bons golpes com o Mjolnir antes de seu oponente ir embora.

Kratos é o protagonista da franquia God of War. Em God of War: Ragnarok, Kratos e seu filho Atreus enfrentam o deus nórdico Thor, que empunha o famoso martelo contra o poderoso deus da guerra.

No entanto, muito antes de Kratos e Thor lutarem em God of War, eles lutaram entre si nas páginas da Marvel. Kratos tem uma história breve, mas notável, de enfrentar os heróis mais poderosos da Terra.

Em Vingadores #99 de Roy Thomas, Barry Smith-Windsor, Tom Sutton e Art Simek da Marvel Comics, os Heróis Mais Poderosos da Terra tentam descobrir o que aconteceu com Hércules depois que o herói retorna à sua base sem memórias.

Enquanto buscam soluções para Hércules, os Vingadores são atacados por Kratos e Bia, que Ares envia para capturar o deus grego.

Thor e os outros heróis trocam vários golpes e o Deus do Trovão até mesmo faz Kratos quase cair com o Mjolnir.

Enquanto Thor era um dos heróis mais bem equipados e eficazes contra Kratos e Bia, seus esforços com Mjolnir ainda não foram suficientes para derrubar seus companheiros deuses.

