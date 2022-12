Capitão América ganha apelido perfeito graças a um erro da Marvel

O Capitão América é um dos heróis mais importantes da Marvel e conta com alguns apelidos, mas um deles veio como erro e capa de revista.

A Marvel cometeu um grande erro em sua última capa de Capitão América: Sentinela da Liberdade, pois apresenta o título errado para a edição lançada recentemente.

Em Capitão América: Sentinela da Liberdade #7, o nome da edição foi erroneamente escrito como Símbolo da Liberdade, que é uma mistura das duas séries atuais de Sam Wilson e Capitão América de Steve Rogers.

No universo atual da Marvel Comics, dois heróis estão operando como Capitão América, já que Sam Wilson e Steve Rogers vestem o manto em suas próprias séries.

Wilson estrela Capitão América: Símbolo da Verdade de Tochi Onyebuchi, RB Silva, Zé Carlos e IG Guara, enquanto Steve Rogers é apresentado como o herói patriótico em Capitão América: Sentinela da Liberdade de Collin Kelly, Jackson Lanzing e Carmen Carnero.

No entanto, em uma capa lançada recentemente pela Marvel Comics, alguém parece ter misturado as duas séries e os heróis, já que os quadrinhos de Rogers ganham um nome totalmente novo graças a um grande erro.

Erro inofensivo, mas oportuno

Tendo sido lançado há uma semana, a capa com o erro pode se tornar um item de colecionador no futuro.

No entanto, em comparação com alguns erros do passado que aconteceram, o erro de digitação do Capitão América é relativamente inofensivo – mesmo que notável.

Ainda assim, esse erro deve fazer com que os editores da Marvel Comics verifiquem mais ainda as capas de Capitão América: Sentinela da Liberdade e Capitão América: Símbolo da Verdade daqui para frente, apenas por precaução.

Capitão América: Sentinela da Liberdade #7 da Marvel Comics já está nas lojas de quadrinhos digitais.

