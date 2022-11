Capitão América tem uma fraqueza muito óbvia

O Capitão América é um dos heróis mais importantes da Marvel de todos os tempos, e também um personagem muito poderoso. No entanto, ele tem uma fraqueza muito óbvia, que expõe para qualquer adversário.

Um dos vigilantes da Marvel, o Demolidor, não é tão poderoso quanto o Capitão América, embora tenha um conjunto de sentidos aprimorados.

Suas habilidades são impressionantes, e capazes de fazer com que ele possa ganhar de qualquer outro herói com habilidades semelhantes.

No entanto, o Demolidor também sabe qual é a fraqueza do Capitão América, e tem uma vantagem sobre o famoso personagem da Marvel (via ScreenRant).

Demolidor pode prever os movimentos do Capitão América com o escudo

Na quinta edição de Demolidor, o vigilante instiga uma fuga da prisão, com o Agente Americano, John Walker, o caçando com sua equipe.

Após ter apagado as luzes, o que dá uma vantagem contra Walker, o Demolidor derruba todos os homens do Agente Americano, restando apenas os dois em pé.

O Homem Sem Medo revela que é difícil de ricochetear seus bastões nas paredes para atacar seus adversários, pois voa em direções variadas.

No entanto, ele acaba debochando do escudo jogado por Walker, com o Demolidor segurando facilmente e admitindo que foi previsível.

O Capitão América usa o escudo como uma arma ofensiva, jogando-o contra seus inimigos, e também contra paredes e outros obstáculos. O escudo rebate nas paredes, e Steve Rogers porta seu escudo como ninguém.

Mas, o Demolidor consegue prever qualquer movimento do personagem como o escudo, caso ele não fique rebatendo nas paredes.

Facilmente, o vigilante segurou o escudo do Capitão América sem muito esforço, e mesmo sendo um humano, seus sentidos são muito aguçados do que qualquer outro.

