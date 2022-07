Capuz Vermelho tem reação surpreendente ao retorno do Asa Noturna na DC

Em Grayson #12, Asa Noturna retorna para Gotham depois de fingir a sua morte. Isso causa uma reação surpreendente por parte do Capuz Vermelho.

Quando Dick Grayson, o Asa Noturna, aparece de volta, as reações de seus colegas de equipe são mistas.

Bárbara Gordon, a Batgirl, fica decepcionada, mas não surpresa. Damian Wayne, o Robin, fica emocionado.

No entanto, Jason Todd, o Capuz Vermelho, fica completamente furioso. A primeira coisa que ele faz é dar um soco no rosto de Asa Noturna.

Ele conta que foi ao seu funeral, o que é importante, porque Asa Noturna não foi ao seu. Além disso, ele diz: “Eu não me importo com o que o Batman lhe disse, não se faz isso com o seu… não se faz isso com outro Robin.”

Jason Todd ainda se importa muito com Dick Grayson

O que o Capuz Vermelho estava tentando dizer é que “não se faz isso com o seu irmão”, o que mostra como ele considera o Asa Noturna.

Jason Todd sempre foi o mais esquentadinho da Bat-Família. Mas apesar de passar dos limites às vezes, ele ainda se importa com as pessoas ao seu redor.

Como o segundo Robin, Jason Todd construiu uma relação de companheirismo com Dick Grayson, o primeiro Robin.

Grayson #12, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.

