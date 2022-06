Carnificina fica ainda mais assustador na Marvel

Inimigo do Homem-Aranha e do Venom, o Carnificina é um dos vilões mais macabros do Universo Marvel.

Agora, nos quadrinhos, o personagem pode se tornar ainda mais assustador. Os seus novos planos envolvem todo o multiverso da Marvel.

Em Carnage #3, Carnificina invade um laboratório onde alguns cientistas estão estudando uma maneira de enviar partículas através de diferentes dimensões.

Ele planeja usar essa tecnologia para alcançar novos universos, com uma intenção em mente: matar os deuses dessas realidades alternativas.

Essa motivação se assemelha bastante com a do vilão do Thor, Gorr, o Carniceiro dos Deuses.

No entanto, por conta de sua terrível reputação, Carnificina pode ser ainda pior do que Gorr. O Universo Marvel que se prepare, porque o vilão pode causar um grande estrago.

Carnage #3 já está à venda nos Estados Unidos.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.