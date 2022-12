Coringa fica aterrorizante de Papai Noel em arte oficial da DC

O Coringa é um dos vilões mais perigosos da DC, e também o principal inimigo do Batman. Sendo um personagem aterrorizante, ele ficou ainda pior como Papai Noel em arte oficial da DC.

Em um novo título nos quadrinhos do vilão, The Joker: The Man Who Stopped Laughing, o vilão continua aterrorizando a população de Gotham.

O vilão planeja novas surpresas aterrorizantes, para estar em sua galeria de loucuras. No entanto, o Príncipe Palhaço do Crime original acabou levando um tiro na cabeça.

Após ele retornar, o Coringa original vê sua cópia barata, que afirma que é a versão original do vilão. Por conta disso, o velho Coringa precisa desvendar esse mistério, trabalhando como um detetive igual ao Batman.

Veja a arte abaixo.

Nova arte inclui referências aos adversários do Coringa

Com o desenho por Lee Bermejo, a capa variante da terceira edição do quadrinhos mostra o Coringa como Papai Noel, enquanto ele segura no colo uma criança (via ScreenRant).

O menino está com parte do traje do Robin, chorando e segurando um boneco do Batman, que está com a boca costurada, assim como os olhos.

A imagem faz uma referência ao próprio Coringa quando matou o segundo Robin, Jason Todd, com um pé de cabra e em seguida uma explosão. Esse momento é considerado o mais brutal do personagem, seguido daquele em que atirou na Batgirl.

Porém, a vida do vilão não será nada fácil quando ele descobrir que Jason Todd está vivo e caçando ele, buscando uma vingança contra o principal adversário do Batman.

Não é a primeira vez que o Coringa brinca com o Natal. Ainda em Batman: A Série Animada, ele sequestra os principais policiais de Gotham durante uma série de crimes com o tema natalino. Batman e Robin precisam impedi-lo mais uma vez.

Embora não se saiba como apareceu outro Coringa, a série mensal em quadrinhos vai explicar o mistério de dois Coringas coexistindo ao mesmo tempo.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.