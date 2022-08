Coringa quase apareceu em Sandman; saiba mais

O Coringa, vilão icônico do Batman nos quadrinhos, quase apareceu nas histórias de Sandman.

Neil Gaiman, autor dos quadrinhos do personagem e roteirista da série da Netflix, revelou que quase introduziu o Príncipe Palhaço do Crime no universo Sandman (via ComicBook).

Enquanto um outro grande vilão do Cavaleiro das Trevas se fez presente, o Espantalho, o Coringa ficou de fora por conta de uma continuidade da DC nos quadrinhos. O personagem havia desaparecido nas águas do rio de Gotham, e a editora pediu para que Gaiman não usasse o vilão, e sim, o Espantalho.

“E eu fiquei realmente irritado com a continuidade da DC. Um exemplo seria no início de Sandman, na edição cinco, John Dee, está fugindo do Asilo Arkham e ele está destinado a encontrar o Coringa”, disse Gaiman. “Eu escrevi toda essa sequência do Coringa e, de repente, recebi um telefonema dizendo: ‘Ah, não, o Coringa acabou de desaparecer sob as águas do rio Gotham. Acredita-se que ele esteja morto.”

Posteriormente, um diálogo entre Dee, o Doutor Destino, e o Espantalho é o destaque em um dos painéis da história. Embora o Coringa não apareça, o Mestre o Medo acaba mencionando o vilão.

Adaptação de quadrinhos

Sandman é a aguardada adaptação da aclamada história em quadrinhos de Neil Gaiman. A obra quase teve adaptação no cinema, mas o projeto nunca deu certo.

A série conta com envolvimento do próprio Neil Gaiman, que ajudou a supervisionar como um dos produtores e roteiristas. David S. Goyer é o roteirista, enquanto Alan Heinberg atua como showrunner.

“Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder”, diz a sinopse.

Sandman está disponível na Netflix.

