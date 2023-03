Criador de One Piece pede a I.A. para escrever capítulo e o resultado é bizarro

O criador de One Piece, Eiichiro Oda, fez um experimento com o ChatGPT, uma inteligência artificial desenvolvida pelo OpenAi. O mangaká pediu para a I.A. criar um capítulo do mangá famoso e o resultado é peculiar.

Oda teve uma interação com o ChatGPT, que foi filmada e postada na conta oficial do Twitter de One Piece. Ele basicamente pede ao software para escrever-lhe o próximo capítulo de One Piece, porque ele não consegue pensar em uma ideia.

A IA cumpre o pedido, oferecendo uma nova história de One Piece que poderia garantir que o mangá interminável realmente nunca tivesse que chegar ao fim.

One Piece continua sendo um dos mangás mais populares do mundo

O capítulo de One Piece criado pelo ChatGPT

O Anime Hunch traduziu a interação do japonês, permitindo que todos participassem da loucura. Quando Eiichiro Oda inicialmente inseriu sua sugestão, ele queria uma história engraçada de One Piece.

O resultado foi uma sinopse envolvendo os piratas enfrentando um novo inimigo na forma do “Rei das Sombras”. Este rei sequestrou o médico da tripulação, Tony Tony Chopper, mas, felizmente, Robin se lembra de que ela havia encontrado uma Tribo das Sombras anteriormente e procura sua ajuda para derrotar o rei e resgatar seu camarada.

Oda afirma que a história é muito chata e pede ao ChatGPT para tentar novamente. A IA então faz outra tentativa, chegando a outro enredo onde os Chapéus de Palha percebem que um alienígena, cujo planeta foi destruído, está em seu meio.

Eles então encontram uma bruxa, que quer roubar o Fragmento de Estrela do alienígena, que poderia ser usado para restaurar seu mundo.

A equipe derrota a bruxa, e o alienígena recebe seu planeta de volta. Este enredo pareceu satisfazer Oda, e agora os fãs só têm que esperar para ver se a história chega a One Piece oficialmente no futuro.

One Piece, o anime, está agora disponível na Netflix e também vai ganhar uma série em live-action no streaming.

