Criadores admitem que Batman é cópia de outro herói

O Batman é um dos mais famosos heróis dos quadrinhos, e um grande nome da DC, assim como o Superman. Tendo ganhado várias adaptações em filmes, séries e jogos, o personagem é tão popular quanto qualquer outro herói.

Criado em 1939 por Bob Kane e Bill Finger, o Batman apareceu na edição 27 da Detective Comics, que consistia em mostrar personagens sem poderes e um lado mais investigativo.

Um dos personagens que chegou a aparecer antes dele foi o Vingador Escarlate, em 1938. Este foi inspirado no Besouro Verde, criado em 1936 no rádio.

No entanto, o Cavaleiro das Trevas não foi inspirado em nenhum desses mencionados anteriormente, mas sim, em um outro vigilante ainda mais antigo e criado no rádio.

Uma inspiração de O Sombra

Até pouco tempo atrás, havia uma briga entre o reconhecimento dos criadores do Batman. Enquanto Bob Kane sempre foi creditado como a pessoa que teve a principal ideia de concretizou tudo, Bill Finger era apenas o desenhista que o auxiliou. No entanto, tudo mudou após algumas descobertas, revelando que Finger foi quem redesenhou o Batman para ser como um Homem-Morcego.

Não é à toa que o herói favorito de Bruce Wayne na infância é o Zorro, e por sua vez, o personagem foi uma das inspirações dos quadrinistas. No entanto, na biografia Walter B. Gibson e The Shadow, Gibson, criador do Sombra, culpou Kane e Finger de plágio (via ScreenRant).

No livro, Gibson diz que “Batman é apenas uma versão palhaçada do Sombra”. O próprio Finger chegou a dizer que se inspirou bastante nas histórias do vigilante, que era um sucesso nos anos 1930 durante os programas na rádio.

O Sombra criou todo o arquétipo de super-herói, incluindo imagens estilizadas, ajudantes, supervilões e uma identidade secreta. Ele foi um dos pioneiros, que chegou a inspirar diversos outros quadrinistas a criarem seus personagens.

Will Murray, um historiador da cultura popular, e Anthony Tollin, o editor da série, identificaram a fonte exata da primeira aparição de Batman e publicaram suas descobertas em O Sombra #9.

A primeira história do Batman, O Caso da Sociedade Química, de 1939, foi plagiada de Partners of Peril, publicado ainda em 1936.

A trama do livro do Sombra menciona morcegos em sete ocasiões diferentes, e também é um thriller policial focado na investigação de assassinatos de sindicatos químicos.

O uso de equipamentos entre os personagens era um pouco semelhante. Tanto o Sombra quanto o Batman, usavam armas nas histórias. Posteriormente, o Detetive da DC deixou de usar arma por conta da morte de seus pais e seu trama.

Um dos painéis ainda mostra como o Batman imita a escapada do Sombra da mesma armadilha, que é uma cúpula de vidro gigante cheia de gás venenoso.

Para piorar a situação do Batman na época, um mês depois da primeira aparição do personagem, a editora Thrilling publicou a primeira história do Morcego Negro.

Bob Kane sempre reiterou que a ideia de criar o Batman veio do filme The Bat Whispers, de 1930. Posteriormente, após essa publicação, Bill Finger retaliou e alegou plágio do Batman.

Em uma pequena fala, Finger revelou que “eles roubaram nosso personagem, então nós roubamos a luva deles”. Nas seguintes histórias do Batman, o personagem adquiriu suas famosas manoplas com garras, que permanecem até hoje.

Mesmo com ricas histórias, o Batman não é o personagem mais original da DC, mesmo que Bob Kane afirme que ele foi resultado de “uma inspiração divida e rica imaginação”. Mesmo plagiando a primeira aparição, o personagem evoluiu com o tempo para algo mais original.

